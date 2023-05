Odkedy skončil v Let´s Dance, voľna a oddychu si veľmi neužil. Na čom aktuálne pracuje? "Mám sa výborne užívam si leto na terase, pretože sa učím na skúšku z chirurgie, ktorá ma čaká začiatkom júna. Dermatovenerológia ma čaká koncom júna. Vlastne mi veľmi dobre padlo, že hneď po Let´s Dance som sa mohol naplno venovať štúdiu. Posledný týždeň letného semestra som so spolužiakmi absolvoval prax na pediatrii. Teraz všetko dobieham a dúfam, že sa to všetko dobre podarí. Všetok môj čas a sústredenie venujem príprave na tieto skúšky."

Hoci Victora láka aj pediatria, chcel by byť všeobecným lekárom pre dospelých. Prečo chce byť lekárom? "Je to moja vášeň, je to zdroj môjho šťastia, nerád by som o to prišiel. Deti sú veľmi vďační pacienti a mám tento odbor rád aj vďaka mojej pediatričke Hervayovej v Senci. Je skvelé, že vieme deti prevenciou pripraviť na zdravší život, ja mám ale v pláne venovať sa všeobecnej medicíne pre dospelých - prispieť k znižovaniu rizík vzniku civilizačných ochorení ako sú obezita či cukrovka."

Victor Ibara tvorí pár s o 11 rokov staršou speváčkou Danielou Nízlovou.

Po skúškach ho čaká ešte letná prax na gynekológii. Victor by v lete rád niekam odcestoval, predbežne má v pláne užiť si čas s priateľmi v Tatrách a chystá sa navštíviť svoju obľúbenú reštauráciu v Poprade. Verí, že stihne aj more. To, či ho bude sprevádzať aj Daniela Nízlová nám zatiaľ neprezradil. Fotky Victora Ibaru nájdete v našej galérii.