Vzdať sa šoférovania môže byť pre mnohých seniorov obrovský problém. Treba ale myslieť na to, že s vekom sa môžu zhoršiť vaše schopnosti natoľko, že ohrozíte nielen svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ďalších vodičov. Ako teda "odovzdať žezlo" ďalšiemu bez veľkého trápenia?

Ľudia, ktorí majú vodičský preukaz, a teda sú aktívni šoféri, sú vo všeobecnosti slobodnejší a nezávislejší. Cítia, že svoj život majú viac pod kontrolou, a to im prináša pocit spokojnosti. S pribúdajúcimi rokmi však môžu fyzické a psychické zmeny spôsobiť so šoférovaním problémy. Tie netreba v žiadnom prípade prehliadať, pretože to pokojne môže mať aj fatálne následky.